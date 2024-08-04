Автор: Мехти Ахмедзаде

На пороге COP29, международного саммита по климату, France 24 пытается вновь поднять тему, которая была уже неоднократно опровергнута и названа предвзятой. Речь идет о докладе бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, который обвинял Азербайджан в "геноциде" против армян Карабаха.

В сентябре 2023 года антитеррористическая операция привела к тому, что армянское население Карабахского экономического района Азербайджана приняло добровольное решение уехать в Армению. Насильственно их никто не выгонял. Напротив, Баку не раз предлагал армянам гражданство и все права. Но любитель армянского коньяка Окампо пытался всем доказать, что действия Азербайджана являются "геноцидом", направленным на уничтожение этноса. Бред? Бред, ведь этот доклад вызвал широкий резонанс и споры, но позднее был опровергнут и назван предвзятым рядом экспертов и международных организаций.

Несмотря на это, France 24 продолжает мусолить эту тему, связывая её с предстоящим COP29. Униженный Окампо между тем пытается возглавить кампанию по формированию общественного мнения, заявляя о необходимости "давления на Азербайджан" по вопросам прав человека.

Окампо ныне кукарекает, что арест Аркадия Гукасяна, Бака Саакяна, Рубена Варданяна, Араика Арутюняна и других является посланием Азербайджана: "Такая мучительная судьба ждет их, если они вернутся в Карабах".

Зачем Азербайджан должен задерживать мирное население, непонятно. Тем более, что Баку всегда называл ушедших армян гражданами. Задержанные - это террористы и преступники, которые убивали мирных азербайджанцев и поддерживали незаконный сепаратизм. Эти лица арестованы за конкретные преступления, а не по этническому признаку.

Но France 24, освещая тему, продолжает акцентировать внимание на заявлениях Окампо, несмотря на их опровержение. Это вызывает вопросы о журналистской объективности и предвзятости в освещении сложной геополитической ситуации.

Использование сомнительных и неоднозначных докладов для формирования общественного мнения ставит под сомнение истинные мотивы и цели таких публикаций.

В преддверии COP29 важно, чтобы медиа освещали события объективно и непредвзято, основываясь на проверенных фактах и мнениях различных сторон, а не на сомнительных и опровергнутых заявлениях. Только так можно добиться справедливого и конструктивного диалога.