Состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета ОИС

7 августа в Джидде состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества на уровне министров иностранных дел.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, Азербайджанскую Республику на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев.

В ходе мероприятия обсуждалась последняя ситуация в зоне израильско-палестинского конфликта, его угрозы для региона и пути решения.

По итогам встречи было принято Итоговое коммюнике.

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