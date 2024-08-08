Обнародовано количество местных наблюдателей, зарегистрированных в связи с парламентскими выборами в Азербайджане

На данный момент зарегистрированы 38 744 местных наблюдателя в связи с парламентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

"Из них - 5 621 наблюдатель зарегистрирован в ЦИК, а 33 123 - в окружных избирательных комиссиях", - сказал он.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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