Агентство развития медиа опровергло дезинформацию об Азербайджане

Агентство развития медиа выступило с заявлением по поводу недавних сообщений медиаресурсов некоторых стран об Азербайджане, назвав их не отражающими действительность и направленными на введение в заблуждение местной и международной аудитории, передает Day.Az.

"В последнее время медиаресурсы некоторых стран, ссылаясь на сомнительные источники, распространяют дезинформацию об Азербайджане, направленную на то, чтобы ввести в заблуждение местную и международную аудиторию. Под влиянием этого телеканал Iran International, издание The Telegraph и агентство Kan допустили информационные манипуляции об Азербайджане, несовместимые с международными стандартами журналистики, распространив дезинформацию о том, что якобы Израиль запретил своим военнослужащим оставаться в Азербайджане.

Заявляем, что на территории Азербайджана нет военного контингента какого-либо иностранного государства, и решительно осуждаем информационные манипуляции, опирающиеся на ложные сообщения по этому поводу. В то же время еще раз доводим до внимания, что СМИ, независимо от страны, в которой они действуют, при распространении информации должны следовать единым общепризнанным этическим принципам журналистики.

Считаем недопустимым, чтобы материалы подобного типа, являющиеся классическим примером дезинформации, тиражировались некоторыми нашими местными медиасубъектами после их распространения в сегменте социальных сетей.

Призываем общественность доверять только информации официальных источников, а журналистов и общественных активистов - всегда проявлять принципиальность в подобных ситуациях и сохранять бдительность в условиях нарастания кампаний, основанных на фейковой и ложной информации".

Отметим, что недавно Агентство развития медиа заявило о проведении систематической работы вместе с другими госструктурами для своевременного выявления фейков, направленных против Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!