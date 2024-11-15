Состоится ли встреча глав МИД Азербайджана и Армении до декабря?

Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией состоит из двух компонентов и один из них - физические встречи.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в кулуарах COP29.

"Конечно, это имеет свое значение. В настоящее время основное внимание Азербайджана сосредоточено на COP. По этой причине проведение очных встреч до декабря невозможно.

Состоится это в декабре или январе уже другой вопрос. Пока нет конкретного соглашения по этому поводу. Помимо физических встреч, работа над документом продолжается. Эта работа не прекращается и в настоящее время",- добавил он.

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