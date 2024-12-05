Переговоры Азербайджана и Армении срывались из-за утечек из Еревана

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о признании Симоняна, что переговоры Армении и Азербайджана срывались из-за утечек из Еревана

Day.Az представляет публикацию:

Некоторое время назад были случаи, когда переговоры с Азербайджаном проваливались, отношения обострялись также по причине того, что мы, условно говоря, нарушали договоренности, громогласно о чем-то говорили, осуществляли утечки, заявил сегодня спикер парламента Армении Ален Симонян.

Симонян впервые открыто признал, что утечки из Еревана были причиной проблем - а не сказки про "неуступчивый Баку", которыми кормили мир Симонян с Пашиняном. 

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Мы забеспокоились по поводу утечки, как только узнали об этом. Мы не знали, кто осуществляет утечку, добавил он. Естественно, вслед за этим должно было прозвучать имя "стукача" - и Ален не подвел! Назвал! 

Барабанная дробь...

Овик Агазарян! Тот самый, от которого Симонян и Пашинян пытаются избавиться, да как-то не получается. "Премьер-министр приходит и рассказывает нам детали встречи, делится информацией, содержащей государственную тайну, а он все это обнародует. Это нормально?" - возмущался Симонян. "Иди потом докажи, что он делал это ошибочно, а не специально", - добавил он. 

Закончил он свой анонс сакраментальной фразой "мандат не спасает!". 

Овика Агазаряна теперь, видимо, уже не спасет ни мандат, ни что-нибудь покрупнее. 