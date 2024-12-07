В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянам везут первую партию новогодних подарков из Сирии

Day.Az представляет публикацию:

14 декабря рейс Дамаск-Ереван доставит армянам первую партию специальных новогодних подарков! Самолет из Сирии доставит в Армению первую группу беженцев, а всего до Нового года в Ереван переберутся до 14 000 сирийских армян.

Уверены, местное армянское население не знает, куда деть себя от счастья и уже пишет письма с благодарностями Башару Асаду Дедушке Морозу. Ну, ребятки, а что вы хотели? Детям, которые вели себя хорошо, Дед Мороз дарит айфоны и плейстейшн, а хулиганам - полный самолет сирийских армян. В следующем году ведите себя хорошо!

А вот кто вел себя хорошо - так это армянские чиновники. Отвечающие за дела диаспоры и соотечественников представители армянских властей уже делятся своим счастьем с журналистами: анонсируют программы помощи и реабилитации. Их новогодний подарок - новые варианты распила бюджетных денег. Заслужили, видимо.