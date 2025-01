Лучшие из лучших выбирают Азербайджан: что показал Давос?

Автор: Лейла Таривердиева

В ходе участия во Всемирном экономическом форуме Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел большое количество встреч с лидерами других государств, политиками и представителями влиятельных бизнес-кругов. Встречи проходили по просьбе других сторон, то есть инициатором выступала не наша страна. Это очень важный момент, свидетельствующий о большом интересе к сотрудничеству с Азербайджаном.

В докладе Всемирного экономического форума (ВЭФ) "Отчет о воздействии: Центр Четвертой промышленной революции, сеть 2023-2024 гг." (Impact Report: Centre for the Fourth Industrial Revolution Network 2023-2024) отмечено, что Азербайджан стремится занять конкурентоспособное место в стремительно меняющемся глобальном ландшафте, где цифровая трансформация становится ключевым драйвером экономического роста. В докладе зафиксированы достижения страны в плане развития инвестиционной привлекательности.

В 2024 году Азербайджан вошел в первую семерку стран, благоприятных для инвестиций, согласно отчету Международного валютного фонда (МВФ). По оценке Фонда, наша страна является одним из лидеров среди государств с самым большим и развитым инвестиционным потенциалом.

В прошлом году издание FDI Intelligence, входящее в группу Financial Times, опубликовало рейтинг ТОП-10 самых перспективных стран для инвестиций, в котором Азербайджан занял 7 место. Отмечено, что ключевыми факторами, отличающими страны, вошедшие в ТОП-10, являются экономическая стабильность, благоприятный инвестиционный климат, создаваемый законодательством, регулярно адаптирующимся к глобальным тенденциям, а также развитие сектора альтернативной энергетики.

В 2023 году FDI Intelligence поместила Баку на третье место в рейтинге ТОП-100 городов с наибольшим объемом прямых иностранных инвестиций.

Такие оценки Азербайджану не остаются без внимания крупнейших компаний и влиятельных деловых кругов.

Carlsberg Group

Среди проведенных в Давосе Президентом Азербайджана встреч была встреча с председателем Наблюдательного совета Carlsberg Group Хенриком Поулсеном и главным исполнительным директором компании Якобом Аарупом-Андерсеном. Господин Поулсен выразил удовлетворение инвестиционным климатом в нашей стране, высоко оценил рамки, предоставляемые Азербайджаном иностранным инвесторам, особенно в области защиты прав собственности, выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за созданные условия. Ильхам Алиев был проинформирован о планах Carlsberg Group повысить уровень локализации производимой в стране продукции и расширить деятельность компании в Азербайджане.

Carlsberg Group была основана в 1847 году и в настоящее время является одним из крупнейших мировых производителей пива. Ее штаб-квартира находится в Копенгагене, а заводы расположены в Западной Европе, Центральной и Восточной Европе и Азии. В портфолио компании 140 брендов, которые закупают в более чем 150 странах мира,

В Азербайджане Carlsberg работает в Азербайджане давно. В 2008 году Хырдаланский пивоваренный завод стал частью Carlsberg Group под названием Carlsberg Azerbaijan. Датская компания не только производит пиво, но также в качестве партнера участвует в Азербайджане в различных компаниях ,связанных с защитой экологии, в частности касательно Каспия. Стоит также отметить, что в 1920 году при финансовой поддержке Carlsberg знаменитый датский физик-теоретик Нильс Бор основал Институт теоретической физики Университета Копенгагена, ставший в 1920-е и 1930-е годы одним из центров атомной физики и квантовой механики. Знаменитому физику также был передан дом, построенный изначально для основателя Carlsberg. Такие факты очень положительно характеризуют компанию, следующей в своей деятельности непреходящим ценностям.

В 2019 году в целях локализации сырья для пивоваренного производства Carlsberg Azerbaijan и AzerSheker инициировали пилотный проект по выращиванию пивоваренного ячменя в Азербайджане. Через год на территории Шамкирского района на площади в 70 гектаров был посеян ячмень, что позволило уже в 2021 году начать производить продукцию из местного сырья.

DP World

В тот же день азербайджанский лидер встретился с председателем и исполнительным директором группы компаний DP World Султаном Ахмедом бен Сулайемом. Обсуждались перспективы деятельности DP World в нашей стране, возможности, создаваемые транспортными коридорами Север-Юг и Восток-Запад. Была особо подчеркнута роль Азербайджана как регионального транспортного хаба, рассмотрены возможные направления сотрудничества.

DP World (Dubai Port World) - один из крупнейших мировых портовых операторов и неизменно входит в соответствующие мировые рейтинги. Компания оперирует около 80 морскими терминалами и самым большим индустриальным парком мира - Jebel Ali Free Zone (JAFZA). DP World была основана в 1972 году в качестве местного портового оператора в Дубае и выросла сегодня до глобального поставщика логистических услуг со 150 предприятиями на 6 континентах. Компания начинала с одного порта - порта Рашид в Дубае. В 1979 году был открыт порт Джебель-Али, который сегодня обеспечивает почти 24 процента ВВП Дубая.

В 2016 году между компанией и Азербайджаном было подписано, согласно которому дубайский гигант сегодня играет важную роль в развитии Свободной экономической зоны Алят. В мае 2918 года на встрече с Президентом Азербайджана Султан Ахмед Бин Сулейем отметил, что СЭЗ Алят и Бакинский международный торговый порт являются ключевыми активами в развитии амбиций Азербайджана в плане логистики, помогая стране стать центром торговли между Европой, Китаем и другими странами.

The Goldman Sachs Group Inc.

Так же на основании обращения противоположной стороны состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом компании The Goldman Sachs Group Inc. по глобальным вопросам Джаредом Коэном. Стороны обсудили широкий текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и компанией The Goldman Sachs Group Inc., начавшегося в 2010 году. Так, американская компания успешно партнерствует с Госнефтефондом в плане развития финансового сектора страны и расширения ее международных инвестиционных возможностей. По словам Коэна, компанию очень интересуют экономические процессы, происходящие в регионе.

Отметим, что The Goldman Sachs Group Inc. является одним из крупнейших инвестиционных банков в мире, финансовый конгломерат. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. С 2013-го - в промышленный индекс Доу Джонса.

Компания имеет богатую историю. Она была основана в 1869 году школьным учителем из Баварии, и в 60-70-х годах прошлого века закрепилась в роли влиятельного финансового института. По утверждению руководства компании, с момента своего основания Goldman Sachs является доминирующей силой в финансовом мире.

Все указанные компании, а также многие другие, работающие с Азербайджаном, неизменно выражают заинтересованность в продолжении сотрудничества, так как имеют в лице нашей страны надежного партнера, умеющего делать смелые шаги. А укрепляющийся из года в год благоприятный инвестиционный климат является наилучшей почвой для произрастания новых инициатив, выгодных и Азербайджану, и тем, кто имеет с ним дело.

Встречи, проведенные Президентом Ильхамом Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе, стали очередной демонстрацией того, насколько интересен и востребован Азербайджан.