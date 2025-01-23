Азербайджан и Турция имеют большой потенциал для работы в Африке

23 января министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с послом Турецкой Республики Джахитом Багчи по случаю окончания его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались различные аспекты азербайджано-турецкого альянса, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Джейхун Байрамов еще раз выразил соболезнования братской Турецкой Республике в связи с трагическим пожаром в Болу, пожелал упокоения Аллахом душ погибших в результате страшного инцидента, исцеления раненым и подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с Турецким государством и народом.

Министр поблагодарил посла Джахита Багчи за плодотворную дипломатическую деятельность в стране, вклад в азербайджано-турецкое братство, дружбу, союзничество, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Особо было отмечено, что его деятельность на посту посла пришлась на исторические периоды азербайджано-турецкого союзничества, включая подписание Шушинской декларации.

Было подчеркнуто, что успешное развитие азербайджано-турецкого альянса в таких сферах, как политика, безопасность, экономика, торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, транспорт и коммуникации, гуманитарные вопросы и другие направления, вызывает удовлетворение.

Была отмечена важность постоянной поддержки и солидарности в рамках региональных и международных организаций, а также ряда многосторонних форматов.

Выражена уверенность в том, что совместная деятельность наших стран, способствующая обеспечению региональной и международной безопасности в широком смысле, будет продолжена. В этом контексте отмечено, что Азербайджан продолжит поддерживать стабильность и решение гуманитарных вопросов в регионах, таких как Ближний Восток и Сирия, вместе с братской Турцией. Также было заявлено, что существует большой потенциал для сотрудничества Азербайджана и Турции на Африканском континенте.

Джахит Багчи отметил, что всегда будет с гордостью вспоминать свою деятельность в качестве посла Турции в братском Азербайджане, поблагодарил за оказанную поддержку и выразил готовность и впредь вносить свой вклад в укрепление братства и альянса Азербайджана и Турции.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.