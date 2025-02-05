Автор: Мехти Ахмедзаде

Французский Сенат, которому нет дела до того, что происходит в своей же стране, решил вновь блеснуть "дипломатическими" талантами. Накануне в его стенах прошло обсуждение очередного "важнейшего" в мире вопроса - "права армян на возвращение в Карабах".

Организаторами мероприятия стала ассоциация "Концерт за мир в Армении" - судя по названию, прям специалисты в политике и международном праве. Одним из главных спикеров был тот самый бывший прокурор Международного уголовного суда, армянофил Луис Морено Окампо, которому на старости лет заняться нечем, кроме как трактовать армянскую тематику.

Дирижером этого спектакля выступила и сенатор от партии "Республиканцы" Мари-До Эшлиман, член Комитета Франко-армянской дружбы. Под ее дудку обсуждались права армян, признание "нкр" и даже возможные шаги Сената по поддержке этого дела. Вот только все позабыли одну важную деталь: Карабах - это международно признанная территория Азербайджана. И решает все Азербайджан. Армянам была дана возможность остаться, но они сделали свой выбор уйти добровольно. А ведь нужно было всего лишь принять гражданство нашей страны и их права были бы полностью обеспечены, как и всех, кто проживает в Азербайджане.

Французский Сенат неоднократно принимал и всякие одиозные резолюции против Азербайджана. В 2023 году они осудили восстановление территориальной целостности Азербайджана, в 2022 - требовали санкций и вывода азербайджанских войск. Вопрос: помогло? Конечно же нет. Поможет ли это сейчас? Не-а.

Весело наблюдать за тем, как в Сенате Франции считают, что могут диктовать условия. Карабах - это Азербайджан! И никакие обсуждения в Сенате Франции, никакие заявления бывших прокуроров и резолюции не изменят этот факт. Решение о судьбе региона принимается в Баку, а не в Париже.

Но, конечно, пусть французские сенаторы продолжают предаваться мечтам о своей значимости на мировой арене. А мы будем просто наблюдать, с каким энтузиазмом они принимают очередную "историческую" бумажку, которая не стоит даже чернил, потраченных на ее печать.