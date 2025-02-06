Автор: Мехти Ахмедзаде

Франция, несмотря на возможность обеспечить свою энергетическую безопасность, оказалась в ситуации, когда ей грозит дефицит голубого топлива. Согласно данным на 2 февраля, запасы газа в ее подземных хранилищах (ПХГ) упали ниже 35%, что ставит страну в сложное положение на фоне продолжающейся зимы. Сегодня ирландское издание Webangah со ссылкой на экономический обозреватель European Gas Infrastructure сообщило, что объем газа в подземных газовых хранилищах во Франции составляет менее 2% от их вместимости.

Для сравнения, страны с аналогичными мощностями хранения, такие как Италия и Германия, демонстрируют более стабильную ситуацию - их хранилища заполнены на 62,52% и 54,44% соответственно. При этом Париж мог бы последовать примеру других европейских стран, которые разумно распоряжаются запасами и поддерживают стабильные отношения с ключевыми поставщиками, например, Азербайджаном. Однако французские власти выбрали иной путь - вместо прагматичного курса на энергетическую независимость, они отдали предпочтение геополитическим играм и ухудшению отношений с Баку.

Политика против здравого смысла

Решение Парижа встать на откровенно проармянскую позицию и вмешиваться в дела Южного Кавказа дорого обходится французской экономике. Азербайджан, являющийся одним из значимых поставщиков энергоресурсов в Европу, способен существенно влиять на распределение экспортных потоков. Но вместо выстраивания конструктивного диалога с Баку Франция предпочла антагонизм, что в итоге может оставить страну без необходимых объемов газа.

На фоне этого Италия продемонстрировала противоположную стратегию. Она сумела наладить стабильные поставки, обеспечив высокий уровень заполненности своих ПХГ, что позволило избежать серьезных рисков зимой. Кроме того, Рим активно развивает сотрудничество с азербайджанскими энергетическими проектами, укрепляя свою энергетическую безопасность.

Что ждет Францию?

Сокращение запасов газа и отсутствие четкой стратегии энергоснабжения ставят под угрозу не только французскую промышленность, но и население страны. В условиях возможных холодов и дальнейшего исчерпания резервов, Парижу придется либо срочно искать дополнительные источники топлива, либо вводить жесткие ограничения на потребление.

Выбор политического конфронтационного пути оказался стратегически провальным. Франция заняла деструктивную позицию, которая оборачивается экономическими потерями и снижением устойчивости энергосистемы, игнорируя возможность наладить диалог и обезопасить свою страну от энергетических кризисов.

Азербайджан, в свою очередь, продолжает укреплять свою роль как надежного энергетического партнера Европы. Благодаря Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (TAP) газопроводам азербайджанский газ стабильно поступает в различные страны ЕС, снижая их зависимость от других источников. Помимо традиционного газа, Азербайджан активно развивает проекты в сфере возобновляемых источников энергии, что делает его еще более значимым игроком на энергетическом рынке. Европейские страны ценят этот вклад в стабильность энергоснабжения, понимая важность стратегического партнерства с Баку. Франция же, пренебрегая возможностью наладить конструктивное сотрудничество, сама загнала себя в ловушку.