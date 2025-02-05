"Опять про море: от "синьора Робинзона" до Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Премьер Армении Никол Пашинян стал удивительно похож на главного героя итальянской кинокомедии "Синьор Робинзон" с неподражаемым Паоло Вилладжио. Нет, Никол Воваевич не попал на необитаемый остров, не обнаружил где-либо свою Пятницу, не вынужден был поклоняться островному божку Магуду. Но было все-же нечто схожее между Пашиняном и бизнесменом Роберто из кинокомедии.

Нет, это не манипуляции с бородой. Помните эпизод, когда итальянец, пытавшийся на необитаемом острове создать иллюзию привычной ему городской жизни изображал свой поход в кинотеатр? "Опять про море", грустно изрек он, глядя в голубую даль бескрайнего моря. Вот и премьер-министр Армении в очередной раз доказал готовность демонстрировать "кино" из серии "опять про море".

Говоря конкретнее, в ходе выступления на Атлантическом совете, который он посетил в рамках рабочего визита в США, Никол Воваевич сообщил, что предложил азербайджанской стороне начать двусторонние отношения "с нового и чистого листа".

"Мы предлагаем положить конец дальнейшим дискуссиям по конфликтным вопросам и открыть новую эру двусторонних отношений, начав с новой и чистой страницы", - заявил он.

По словам Пашиняна, сторонам удалось согласовать в проекте мирного договора чувствительные темы.

"Ереван и Баку согласились признать территориальную целостность друг друга на основе границ Советской Армении и Советского Азербайджана. Мы договорились о том, что Армения и Азербайджан не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать такие претензии в будущем", - бодро отчитался он перед американскими армянами.

В то время, когда он демонстрирует в США дежурный оптимизм, в Ереване проходит забастовка по причине повышения стоимости проезда в общественном транспорте, причем все попытки информационной манипуляции со стороны близких к армянской власти СМИ не увенчались успехом - протест ширится и ереванцы, одним махом, выплескивают все претензии к действующей власти.

А тут еще и Зангезурский медно-молибденовый комбинат уже шестой день стоит без работы. Вышедшие на забастовку сотрудники требуют достойного повышения заработной платы, считая предложения руководства неприемлемыми. Не скажу, что в Армении воцарился хаос, но число сигналов о массовом недовольстве граждан РА существующим положением дел растет. И в какой-то момент это все может привести к огромным проблемам для Пашиняна и его команды.

У него же перед глазами есть прекрасный пример Сержа Саргсяна, коего сам Пашиняна и сверг в ходе "шашлычной революции". Она стала возможной только потому, что накопилось критическое недовольство Саргсяном в армянском обществе. Так вот к Пашиняну также есть очень и очень много претензий со стороны его сограждан. Никто в РА не забыл про его обещания сделать так, чтобы армянская армия вошла в "тридцатку" сильнейших в мире, решить демографические да и практически все иные проблемы страны.

Пашинян, ясное дело, обо всех своих популистских клятвах сейчас вспоминать не хочет. Он бы вообще с радостью смотался в прошлое, отобрав у себя тамошнего микрофон и заставив заткнуться, не оглашая округу заявлениями, от которых ему теперь не спрятаться- не скрыться.

Чего стоит хотя бы один его вопль во временно оккупированном Ханкенди: "Карабах- это Армения и точка"?! О нем, кстати, очень интересно вспомнить на фоне потуг Пашиняна переобуться из "ястреба войны" в "голубя мира".

Очевидно же, что любитель "чистых листов" не использовал свой приход к власти для выполнения всего того, что отвечает международному праву, а также резолюциям Совбеза и Генассамблеи ООН. Более того, именно Никол Воваевич сделал все для начала 44-дневной войны. В ходе которой он отдал приказ наносить ракетные удары по мирным азербайджанским городам, в результате чего сотни наших стариков, женщин и детей погибли и получили ранения.

Все это, как и бесконечные звонки к президенту Франции Эммануэлю Макрону с мольбами о помощи, не помогли Армении. Она проиграла 44-дневную войну. Но и после этого она, по прямому указанию Пашиняна, продолжала оказывать политическую, финансовую и военную помощь карабахским сепаратистам. Что и вынудило Азербайджан провести однодневную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Только после всего этого были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана. Так что не нужно Пашиняну пытаться наводить тень на плетень выставляя себя в настолько нелепом свете. Если же он реально хочет достичь прогресса в мирных переговорах, то нужно, чтобы армения внесла изменения в свою конституцию, где содержатся территориальные претензии к Азербайджану. В противном случае, все речи Никола Воваевича будут похожи на сзжохи "сеньера Робинзона" по поводу того, что на необитаемом острове снова показывает "кино" про море.