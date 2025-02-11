https://news.day.az/politics/1729475.html Азербайджан и Иран обсудили двусторонние отношения Между Азербайджаном и Ираном состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства Азербайджана в Тегеране в социальной сети X.
Азербайджан и Иран обсудили двусторонние отношения
Между Азербайджаном и Ираном состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства Азербайджана в Тегеране в социальной сети X.
В публикации говорится, что посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по консульским вопросам, делам иранцев, проживающих за рубежом, и парламентским вопросам Вахидом Джалалзаде.
На встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.
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