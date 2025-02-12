Глава МИД и министр энергетики Словении посетят Азербайджан

Министр иностранных и европейских дел Словени Таня Файон и министр окружающей среды, климата и энергетики Боян Кумер в апреле посетят Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал государственный секретарь МИД Словении по европейским и политическим вопросам, международному праву и защите интересов Словении Марко Штуцин в эксклюзивном интервью Trend во время своего визита в Баку.

"Стороны договорились расширить сотрудничество, в том числе посредством визита министра иностранных дел Словении в Азербайджан во второй половине апреля", - сказал он.

А визит министра энергетики Словении состоится в начале апреля.

"Наш министр энергетики приедет в Баку в апреле для участия во встрече по Южному газовому коридору. В ходе этого визита Словения и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области энергетического сотрудничества, который охватывает как газ, так и другие виды энергии", - отметил М. Штуцин.