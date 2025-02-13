Автор: Мехти Ахмедзаде

Не проходит ни дня, чтобы армяне не совершили какую-либо глупость вместо того, чтобы молчать после всего, что они натворили. Так, например, недавно Координационный совет армянских организаций Франции (CCAF) подал жалобу в Международный уголовный суд на Азербайджан, обвиняя его в том, что страна якобы совершала неправомерные действия на своей территории в Карабахе.

Азербайджан, столкнувшись с систематическим экологическим разрушением своих территорий во время оккупации Карабаха, решительно защищает свои законные интересы. Поданные 12 февраля в Гааге исковые заявления по Бернской конвенции 1979 года содержат неопровержимые доказательства масштабного ущерба, нанесённого природной среде страны. В то время как азербайджанская сторона опирается на конкретные факты и международные законы, встречный иск армянской диаспоры выглядит как бессмысленная возня, лишённая реальных оснований.

Во время оккупации азербайджанских территорий армянские силы систематически проводили работы, последствия которых оказались катастрофическими для окружающей среды. Доклады международных организаций, в том числе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), свидетельствуют о том, что тысячи гектаров особо охраняемых лесов, в которых росли реликтовые деревья возрастом более двух тысяч лет, были безжалостно уничтожены.

Масштабная вырубка лесов, неэффективные методы эксплуатации природных ресурсов, горнодобывающая деятельность и строительство гидроэлектростанций привели к химическому загрязнению воды и почвы, что поставило под угрозу уникальные экосистемы региона.

Эти факты не оставляют сомнений: действия, совершённые во время оккупации, нанесли Азербайджану серьёзный и необратимый ущерб. Именно поэтому азербайджанская сторона не может молчать и прибегает к правовым механизмам международного арбитража для защиты своих национальных интересов и окружающей среды. Требование о полной компенсации за причинённый ущерб основано на объективных доказательствах и международно признанных нормах, что делает иск абсолютно обоснованным и справедливым.

На фоне этих очевидных нарушений встречный иск, поданный Координационным советом армянских организаций Франции в Международный уголовный суд, представляется попыткой уйти от ответственности за совершённые экологические преступления. Вместо того чтобы признать и возместить нанесённый вред, армянская сторона выбирает путь риторических манёвров и бессмысленной возни, которая не имеет под собой ни юридических, ни фактических оснований.

Азербайджан сегодня ясно дает понять всему миру: ответственность за разрушение природного наследия лежит исключительно на тех, кто сознательно и систематически нарушал международные нормы и законы. Азербайджан намерен добиться справедливости, восстановить утраченные богатства природы и гарантировать, что подобные преступления никогда не останутся безнаказанными.

Таким образом, когда реальный ущерб подтверждается документально и международными экспертами, встречный иск армянской стороны выглядит более чем абсурдно.