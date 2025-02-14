Париж вновь прогнулся перед армянским лобби

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Париже приняли очередную резолюцию против Азербайджана. Французским чиновникам и сенаторам, похоже, не жаль бумаги.

В четверг по личному пожеланию вице-мэра Парижа по международным связям Арно Нгатч городской совет французской столицы единогласно принял резолюцию, в которой выразил "глубокую обеспокоенность тревожным положением" бывших лидеров Нагорного Карабаха, задержанных в Азербайджане". Заместителю Анн Идальго не захотелось тревожиться в одиночку, и он решил собрать городской совет пострадать вместе с ним. "Страдальцы" обсудили "тревожное положение" находящихся на скамье подсудимых и решили от всей души осудить действия Баку. Как и полагается по сценарию, суд был назван незаконным, а подсудимых городской совет Парижа потребовал немедленно освободить.

Интересно, мсье Арно и его босс на самом деле ожидают, что их чирикание возымеет какое-то действие? Не может быть, чтобы они были настолько глупы. Это собрание было просто отчетным мероприятием. Питающиеся у армянской кормушки мэр Парижа и прочие чиновники должны были продемонстрировать армянству, что им не зря подсыпают много вкусного. В цирке тюленю бросают кильку только после того, как он постоит на хвосте и похлопает ластами. Вот они и старались. От души выместили все свои комплексы на Азербайджане. На отчетную тусовку были приглашены посол Армении во Франции и представители армянской общины Парижа, которые должны были зафиксировать добросовестное выполнение лоббистами поставленных задач.

А все остальное, что услышали армянские уши, можно вычеркнуть из контекста.