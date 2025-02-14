Переход Азербайджана к "зеленой" энергетике является ярким примером устойчивого развития

В анализе французского онлайн-издания La Gazette du Caucase прогресс Азербайджана в сфере возобновляемых источников энергии был отмечен как выдающийся пример того, как страна может стремиться к устойчивому развитию, эффективно используя свои богатые запасы ископаемого топлива, сообщает Day.Az.

Французское издание подчеркнуло ключевую роль Президента Азербайджана в продвижении повестки дня в области "зеленой" энергетики. В статье говорится, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан все больше сосредоточивает внимание на "зеленой" энергетике, направляя доходы от ископаемого топлива на инвестиции в передовые технологии и энергетическую инфраструктуру.

Президент Ильхам Алиев в интервью китайскому телевидению озвучил амбициозные цели страны. "Наша ближайшая цель состоит в том, чтобы к 2027 году обеспечить выработку двух гигаватт солнечной и ветровой энергии, а к 2030 году довести этот объем до шести гигаватт, что станет своего рода революцией в энергетическом портфеле Азербайджана", - отметил в интервью Президент Ильхам Алиев. La Gazette du Caucase акцентирует внимание, что такие цели представляют собой значительный сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии, что укрепляет позицию Азербайджана как одного из ведущих участников глобального перехода к "зеленой" энергетике.

Также в статье подчеркивается сотрудничество Азербайджана с соседними странами, включая Казахстан и Узбекистан, по созданию подводного кабеля "зеленой" энергии" по дну Каспийского моря. Этот проект, направленный на соединение Центральной Азии с Азербайджаном и Европой, рассматривается как ключевой элемент в развитии регионального "зеленого" энергетического коридора".

В публикации отмечается, что в 2024 году Азербайджан достиг важной вехи: производство возобновляемой энергии увеличилось на 80 процентов, и энергия солнца и ветра теперь составляет значительную долю в общем объеме производства электроэнергии в стране.

Кроме того, ресурсы возобновляемой энергии Азербайджана имеют огромный потенциал - 135 гигаватт на суше и 157 гигаватт на море. Этот потенциал уже привлек значительные инвестиции, и страна подписала контракты на реализацию проектов в области возобновляемой энергетики мощностью 10 гигаватт. Целью правительства является сокращение выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году и на 40% к 2050 году, что подчеркивает долгосрочную приверженность Азербайджана устойчивому развитию.

К 2030 году Азербайджан планирует добывать до шести гигаватт возобновляемой энергии, при этом на долю "зеленых" источников, по прогнозам, будет приходиться 30% от общего объема производства электроэнергии. La Gazette du Caucase пишет, что эти усилия не только обеспечат диверсификацию энергетики, но и демонстрируют приверженность Азербайджана устойчивому и низкоуглеродному будущему.