https://news.day.az/politics/1730402.html

Судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях и других тяжких преступлениях, продолжится 18 февраля

Судебный процесс над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях и других тяжких преступлениях, продолжится 18 февраля, Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется