В рамках слушаний в штаб-квартире ООН Севиль Микаилова сообщила о расширении ненефтяного экспорта Азербайджана

Вице-президент международного Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова 14 февраля в Нью-Йорке выступила на парламентских слушаниях IPU в Организации Объединенных Наций на тему "Расширение деятельности в Целях устойчивого развития: Финансы, институты и политика", сообщает Day.Az.

В ходе обсужджений на тему "Международная торговля для достижения целей устойчивого развития: задача искоренения бедности через рост, ориентированный на экспорт", С. Микаилова отметила, что повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года признает международную торговлю движущей силой инклюзивного экономического роста и сокращения бедности.

​​​​​​​"Без недискриминационных, основанных на правилах, открытых и равноправных условий невозможно говорить о достижении 17 Целей устойчивого развития, включая цели 10, 11 и 12, которые связаны с торговлей. Впечатляющий рост глобальной торговли и инвестиций за последние десятилетия оказался выгодным не для всех. 95 из 142 развивающихся стран зависят от экспорта сырьевых товаров, что приводит к нехватке продовольствия и сырьевых ресурсов, а также к колебаниям цен. Как, например, говорится в отчёте IPU, в 2023 году на глобальном уровне цель не была достигнута. Как же обеспечить стабильную цепочку экспорта и импорта? Прежде всего, необходимо эффективно использовать имеющийся потенциал. Например, в 2024 году Международный валютный фонд (МВФ) включил Азербайджан в число семи стран с наивысшим потенциалом для экономического роста и развития", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что был достигнут значительный прогресс в расширении экспортных возможностей ненефтяных товаров Азербайджана на зарубежные рынки, что является успешным примером диверсификации экономики и повышения конкурентоспособности страны.

"Была усовершенствована законодательная база, простимулировано производство экспортной продукции и улучшена инфраструктура для экспорта. На примере Азербайджана я бы отметила, что для эффективности цепочки экспорта и импорта важно совершенствовать транспортную инфраструктуру. Поскольку стратегия достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) является взаимосвязанной, необходимо регулировать промышленные, законодательные и транспортные сегменты в единой системе", - заключила С.Микаилова.

Отметим, что по поручению спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова и депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов находятся с визитом в Нью-Йорке для участия в заседаниях оргкомитетов 6-й Всемирной конференции председателей парламентов, 15-го Саммита женщин-спикеров парламентов и парламентских слушаниях в ООН.

Депутаты Милли Меджлиса также принимают участие в парламентских слушаниях в штаб-квартире ООН по совместной инициативе Межпарламентского союза и президента Генеральной Ассамблеи ООН на тему "Расширение деятельности в Целях устойчивого развития: Финансы, институты и политика".

На слушаниях, в которых приняли участие около 300 участников, в том числе парламентарии, консультанты и эксперты из более чем 60 стран, были подробно рассмотрены способы возобновления работы повестки дня в области Устойчивого развития-2030, состоялся обмен мнениями о роли парламентов в этой области. Слушания завершатся сегодня.

Визит депутатов в Нью-Йорк завершится 16 февраля.