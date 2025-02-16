Автор: Байрам Эльшадов

Армянские СМИ в очередной раз подтвердили участие ВС Армении во Второй Карабахской войне. Спустя более чем четыре года после завершения 44-дневной войны останки братьев Геворка и Гора Ованнисян были найдены, идентифицированы с помощью ДНК-экспертизы и переданы для захоронения. Они служили контрактниками в Сисианской войсковой части ВС Армении. В последний раз их видели вблизи города Шуша - то есть, на территории, которая является частью Азербайджана.

Этот случай вновь поднимает важные вопросы, касающиеся территориальной целостности Азербайджана и реакции Запада на былой конфликт. Более 30 лет армянские оккупационные силы незаконно находились на азербайджанской территории, игнорируя нормы международного права. Однако страны Запада годами закрывали глаза на этот факт, вместо этого предпочитая говорить о правах Армении, игнорируя территориальную целостность Азербайджана.

Возникает логичный вопрос: что делали братья Ованнисян на земле, признанной всем миром как азербайджанская? Почему так называемые защитники международного права не осуждали многолетнюю армянскую оккупацию? Если Запад действительно отстаивает принципы территориальной целостности, то почему в течение десятилетий этот принцип применялся избирательно?

Невольное признание армянских СМИ - лишь одно из многих подтверждений того, что в течение десятилетий Армения вела агрессивную политику по отношению к Азербайджану. Тем не менее, западные политики и СМИ продолжают трактовать события четырёхлетней давности в одностороннем порядке, проявляя лицемерие и двойные стандарты. Однако историческая справедливость восторжествовала - Азербайджан вернул свои земли, и этот факт больше невозможно игнорировать.

Нахождение останков убитых армянских вояк спустя четыре года - это напоминание миру о долгой оккупации, на которую многие на Западе предпочитали не обращать внимания. Сегодня, когда Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, остается надеяться, что страны Запада наконец-то признают свои ошибки и пересмотрят свою предвзятую позицию в отношении Азербайджана.