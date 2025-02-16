Джейхун Байрамов принял участие в приеме, организованном по случаю Дня государственности Сербии

16 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Сербию принял участие в приеме, организованном в Сербском дворце по случаю Дня государственности этой страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на церемонии, организованной Президентом Республики Сербия Александром Вучичем, была подчеркнута важность развития и укрепления сотрудничества и дружественных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия.

Выступивший на мероприятии министр Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Сербией будет и дальше расширяться под руководством президентов Азербайджана и Сербии.

Была отмечена важность контактов на высоком уровне, существующих дружеских отношений, а также безоговорочной поддержки, оказываемой в рамках всех площадок, в развитии стратегического партнерства двух стран.