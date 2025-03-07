https://news.day.az/politics/1735274.html Джейхун Байрамов отправился в Саудовскую Аравию Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 7 марта отправился с рабочим визитом в город Джидда (Королевство Саудовская Аравия). Об этом в пятницу сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Джейхун Байрамов отправился в Саудовскую Аравию
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов 7 марта отправился с рабочим визитом в город Джидда (Королевство Саудовская Аравия).
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Согласно информации, в рамках визита запланировано участие министра Джейхуна Байрамова в чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, а также проведение ряда двусторонних встреч.
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