Надеюсь, что этот новый год привнесет исключительную трансформацию в дружественные отношения Азербайджана и Ирана

От всей души поздравляю Вас и уважаемый народ Азербайджанской Республики с Новруз байрамы, олицетворяющим возрождение природы, надежды на процветающее будущее и являющимся началом 1404 года по календарю хиджри-шамси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном послании Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана, адресованное Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Новруз байрамы.

"Весна - это воплощение гармонии природы, источник добра, милосердия и обновления жизни. Надеюсь, что этот новый год привнесет исключительную трансформацию в дружественные отношения наших стран и послужит благополучию и процветанию наших народов.

Молю Всевышнего ниспослать Вашему превосходительству здоровья и успехов, желаю народу Азербайджанской Республики счастья и прогресса, а также дальнейшего расширения связей и сотрудничества в регионе, где живут народы, отмечающие праздник Новруз", - говорится в поздравительном послании Президента Масуда Пезешкиана.