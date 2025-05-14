Иран близок к завершению выбора нового посла в Азербайджане

Иран близится к завершению процесса выбора нового посла в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи на 36-й Международной книжной выставке в Тегеране.

По его словам, необходимые работы по назначению посла уже завершены.

Он отметил, что отношения между Ираном и Азербайджаном всегда были основаны на дружбе и сотрудничестве.

Напомним, что срок полномочий нынешнего посла Ирана в Азербайджане, Сейид Аббас Мусави, завершился в мае 2024 года.