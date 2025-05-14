https://news.day.az/politics/1752558.html Иран близок к завершению выбора нового посла в Азербайджане Иран близится к завершению процесса выбора нового посла в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи на 36-й Международной книжной выставке в Тегеране. По его словам, необходимые работы по назначению посла уже завершены.
Иран близок к завершению выбора нового посла в Азербайджане
Иран близится к завершению процесса выбора нового посла в Азербайджане.
Как передает Day.Az, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи на 36-й Международной книжной выставке в Тегеране.
По его словам, необходимые работы по назначению посла уже завершены.
Он отметил, что отношения между Ираном и Азербайджаном всегда были основаны на дружбе и сотрудничестве.
Напомним, что срок полномочий нынешнего посла Ирана в Азербайджане, Сейид Аббас Мусави, завершился в мае 2024 года.
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