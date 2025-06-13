Автор: Акпер Гасанов

Международная повестка вновь сосредоточена на одном из самых тревожных очагов напряженности в мире - Ближнем Востоке. Военная операция Израиля против Ирана вызвала волну обеспокоенности среди ведущих государств, международных организаций и дипломатов. На этом фоне позиция Азербайджана, выраженная в официальном заявлении Министерства иностранных дел, звучит как голос разума, уравновешенности и стратегической мудрости.

"Призываем стороны регулировать имеющиеся разногласия исключительно путем диалога и дипломатическими средствами... Особо подчеркиваем важность обеспечения безопасности мирных жителей..." - эти слова не просто дипломатическая формула. Это отражение зрелой государственной философии, в основе которой лежат принципы справедливости, уважения к международному праву и ответственности за региональную стабильность.

Чтобы понять глубину и продуманность позиции Баку, важно напомнить контекст азербайджано-иранских и азербайджано-израильских отношений. С одной стороны, Азербайджан - стратегический партнер Израиля, особенно в сфере безопасности, технологий, энергетики и сельского хозяйства. Израиль, в свою очередь, был одним из немногих государств, который, несмотря на давление со стороны стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сохранял объективную позицию в карабахском конфликте и последовательно поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

С другой стороны, в последние годы наблюдается заметное потепление в отношениях между Баку и Тегераном. Несмотря на исторические и идеологические расхождения, стороны начали выстраивать прагматичный диалог, особенно в контексте региональных транспортных коридоров, исламской солидарности и пограничного сотрудничества. Не стоит забывать и о культурно-религиозной связи, учитывая значительное число этнических азербайджанцев, проживающих на территории Ирана.

Таким образом, Азербайджан оказывается в уникальной позиции - одновременно поддерживая прочные связи с Израилем и стремясь к конструктивному сотрудничеству с Ираном. И эта позиция не является проявлением политической эквилибристики ради выгоды, а наоборот - свидетельствует о зрелом и ответственно продуманном подходе к внешней политике.

И это геополитический урок для других: как выигрывать мир без участия в войне. Сегодня, когда мир охвачен волной вооруженных конфликтов - в Украине, Газе, Судане, на границах Сахеля - Азербайджан демонстрирует противоположную модель: модель укрепления государственной независимости и возврата территорий без втягивания страны в широкомасштабные разрушительные конфликты.

При этом нужно раз и навсегда признать и запомнить одну очень важную вещь. Победа Азербайджана в 44-дневной войне в 2020 году и блестяще проведенная антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе в 2023 году - результат не только военного превосходства, но прежде всего - блестящей дипломатической кампании.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, несмотря на давление стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Франции, США и России), провёл внешнюю политику, основанную на международном праве, исторической справедливости и национальных интересах. Он сумел выстроить альянсы, укрепить позиции Баку на международной арене и, что немаловажно, - мобилизовать азербайджанское общество вокруг идеи единства и восстановления справедливости.

В то время как многие страны становятся жертвами чужих геополитических игр, Азербайджан сохраняет внутреннюю стабильность и международный авторитет. Страна не становится инструментом в чужих конфликтах, а выступает посредником здравого смысла. Когда многие государства в условиях кризиса прибегают к риторике агрессии, Азербайджан говорит языком дипломатии.

Заявление МИД нашей страны не содержит обвинений, не усугубляет напряженность, а наоборот - предлагает путь к деэскалации. Это особенно важно сегодня, когда даже одно неосторожное слово может привести к цепной реакции необратимых событий. Азербайджан демонстрирует: быть союзником - не значит становиться участником войны. Можно выстраивать стратегические отношения с Израилем, не становясь враждебным к Ирану. Можно уважать интересы соседей, не жертвуя при этом собственными суверенитетом и независимостью.

Позиция официального Баку по израильско-иранскому конфликту - это не просто дипломатический документ. Это отражение глубинной государственной философии, в основе которой лежит баланс, мудрость и честность. Эта позиция особенно ценна в условиях, когда мир теряет ориентиры, а государства всё чаще становятся заложниками импульсивных решений и внешнего давления. Азербайджан показывает: можно быть сильным и в то же время - мирным.

Можно защищать свои интересы и в то же время уважать чужие. И можно говорить правду - даже тогда, когда окружающие предпочитают молчать или угождать сильным мира сего. В эпоху нестабильности и хаоса именно такая политика - политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева - становится не просто правильной. Она становится единственно возможной моделью для тех, кто хочет сохранить государственность, достоинство и мир на своей земле.