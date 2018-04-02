Министр обороны Армении признал: Леле-тепе его армии больше не видать

Сегодня исполнилось два года со дня начала так называемой четырехдневной войны - активных боевых действий, развернувшихся в начале апреля 2016 года. Тогда Вооруженные силы Азербайджана в результате успешной контратаки, последовавшей в ответ на армянскую провокацию, освободили значительный участок оккупированных территорий и взяли стратегические высоты, что позволило, в том числе, мирной жизни вернуться в село Джоджуг Марджанлы.

Поражение, пережитое оккупационными силами Армении, привыкшей считать себя "победительницей", стало позором и открыло всю правду о том, что такое на самом деле вооруженные силы РА. И до сих пор армянская общественность и журналисты продолжают задавать военным властям своей страны вопросы о том, как же это могло случиться и собирается ли Минобороны возвращать потерянные позиции.

С аналогичным вопросом обратились к министру обороны Вигену Саркисяну сотрудники СМИ в военном пантеоне "Ераблур" в Ереване, куда Виген Саркисян не постеснялся прийти, чтобы покрасоваться в связи со второй годовщиной апрельских боев.

В ответил на вопрос журналистов, когда армянская армия вернет высоту Лале-тепе, потерянную в ходе апрельских боев, Саркисян начал плавать и нести какую-то чушь. Ответа на вопрос так и не последовало, вместо этого министр углубился в какие-то рассуждения о "стратегической задаче" и "тактической цели". Армения, мол, не хочет нарушать "мирную жизнь" в Карабахе и все такое.

Министр обороны Армении ушел от прямого ответа, но своим "плаванием" в теме дал четко понять, что ни Лале-тепе, ни других освобожденных в апреле 2016 года территорий оккупационной армии не видать. Если кто из армянских журналистов не понял своего министра, разъясним - Виген Саркисян, используя другие слова, сказал о том, что Армении и ее вооруженным силам не до возвращения Леле-тепе, удержать бы хоть то, что осталось.

Напомним, что в ночь на 2 апреля 2016 года ВС Армении перешли в наступление в направлении села Тапгарагоюнлу с использованием танков и пехоты и начали обстрел азербайджанских позиций по всему фронту. Стреляли из крупнокалиберного оружия, минометов, били по населенным пунктам, гражданским объектам. Азербайджанская армия дала надлежащий отпор противнику, а затем перешла в контрнаступление, разгромив первую линию обороны армян, кропотливо создававшуюся ими в течение двух десятилетий. Эта линия обороны, называвшаяся "линией Оганяна", считалась непреодолимой и непробиваемой, но была сметена первым же ударом азербайджанских солдат. Противник, не ожидавший такого напора, бросился бежать, неся большие потери в живой силе и технике.

В результате была взята под контроль важная высота Леле-тепе, высоты вокруг села Талыш. В целом от оккупантов было освобождено более 2000 гектаров земли на территориях Физулинского, Джабраильского и Агдеринского районов.

Зульфугар Ибрагимов