Президент Ильхам Алиев принимает участие в промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения
5 апреля 2018 09:36 140
В четверг в Баку начала работу промежуточная министерская конференция глав МИД в рамках Движения неприсоединения на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в конференции.
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