Президент Ильхам Алиев принимает участие в промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения

В четверг в Баку начала работу промежуточная министерская конференция глав МИД в рамках Движения неприсоединения на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в конференции.

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