В Баку проходит конференция министров молодежи и спорта стран ОИС - ФОТО

В Баку в среду началась четвертая сессия конференции министров молодежи и спорта стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в двухдневном мероприятии принимают участие порядка 40 делегаций, представляющих страны ОИС, министров молодежи и спорта, председателей государственных агентств и комитетов, а также ведущие международные организации.

Четвертая конференция министров молодежи и спорта проводится министерством молодежи и спорта Азербайджана при совместной организации ОИС, Молодежного форума Исламской конференции по диалогу и сотрудничеству (Молодежный форум ОИС) и Федерации спорта и исламской солидарности (Федерация спорта ОИС).

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