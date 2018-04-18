В Баку проходит конференция министров молодежи и спорта стран ОИС - ФОТО

18 апреля 2018 17:41

В Баку в среду началась четвертая сессия конференции министров молодежи и спорта стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в двухдневном мероприятии принимают участие порядка 40 делегаций, представляющих страны ОИС, министров молодежи и спорта, председателей государственных агентств и комитетов, а также ведущие международные организации.

Четвертая конференция министров молодежи и спорта проводится министерством молодежи и спорта Азербайджана при совместной организации ОИС, Молодежного форума Исламской конференции по диалогу и сотрудничеству (Молодежный форум ОИС) и Федерации спорта и исламской солидарности (Федерация спорта ОИС).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az