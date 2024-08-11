Женщина нашла в комиссионном магазине 200-летний браслет стоимостью $25 тысяч

Как рассказала Джесса Пенья, браслет был обнаружен в комиссионном магазине, который принадлежит католической церкви. Украшение было религиозной направленности и сделано из золота, а его примерный возраст составляет 200 лет.

"Этот браслет, скорее всего, относится к позднегеоргианскому или ранневикторианскому периоду, около 1835 года, изготовлен из 18-каратного золота", - прокомментировала Пенья.

По словам американки, браслет может стоить до $25 тысяч, в комиссионном его оценили в $5000. Украшение в итоге купила подруга Джессы, которая планирует отнести его на повторную оценку экспертам.

"Браслет достанется человеку с прекрасной коллекцией и человеку, который ценит антикварные вещи", - добавила Джесса.

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