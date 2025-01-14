Фуд-блогерша приготовила чизкейк в самолете и разозлила пользователей сети

Итальянская фуд-блогерша приготовила чизкейк во время полета в самолете и разозлила пользователей сети. Свое видео она опубликовала в Instagram, на него обратило внимание издание The New Zealand Herald, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных в сети кадрах, которые набрали более двух миллионов просмотров, Федерика Росси делает десерт на рейсе Ryanair. Она раздавливает пакет печенья и высыпает его в специальную форму с кусочком масла, который она заранее завернула в фольгу, и небольшим количеством меда. Затем Росси добавляет в емкость сахар и клубничный джем.

Большинству юзеров такое занятие на борту лайнера показалось неприемлемым. "Я бортпроводник, и это большое "нет". Серьезно, возьмите себя в руки, люди", - написал один из пользователей соцсети в комментариях.

"Разве люди не понимают, что на коммерческих рейсах есть другие пассажиры?" - спросил другой. Еще один комментатор признался, что это видео было "самым тупым дерьмом", которое он видел в тот день.

В свое оправдание фуд-блогерша написала, что она сидела рядом с подругой и никому не мешала, а после приготовления десерта "не оставила ни крошки". Росси не уточнила, как ей удалось пронести все ингредиенты через службу безопасности на борт.