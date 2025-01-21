Женщина случайно купила жуткую рыбу «с человеческими зубами»

В Бразилии женщина отправилась в отпуск с семьей и случайно купила у рыбаков рыбу "с человеческими зубами". Об этом пишет Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О странном существе предпринимательница Паула Морейра написала на своей странице в социальной сети. Она рассказала, что отдыхала с родными на юго-востоке страны и купила на обед трех рыб у местных рыбаков на пляже. Когда женщина выложила рыбу на гриль, выяснилось, что зубы одной из них очень похожи на человеческие. Морейра запечатлела жуткое существо на камеру телефона. "Ну и зубы. Как будто вставная челюсть. Да вы посмотрите! Они выглядят как человеческие, серьезно", - говорит она за кадром.

Позже выяснилось, что Морейре продали рыбу вида Archosargus probatocephalus, которых называют овцеголовами, или рыбами-каторжниками из-за полосатой окраски. Как пояснил морской биолог Жуан Гаспарани, крупные зубы, похожие на человеческие, развились у этих рыб в ходе эволюции, так как они питаются моллюсками и даже способны добывать мидий из раковин.

Морейра призналась, что так и не смогла съесть овцеголова, потому что он "напоминал ей человека".