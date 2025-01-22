55-летняя женщина отказалась от «неправильных» овощей и фруктов и сбросила 18 кг

Жительница города Аделаида, Австралия, села на новую более сбалансированную диету и похудела на 18 килограммов за три месяца. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дон Марш рассказала, что долгое время думала, что питается правильно, хоть и весила 93 килограмма. Однако почему-то она мучилась от боли в суставах и довольно быстро уставала. В очередной раз посетив врача, 55-летняя Марш решила худеть по программе The Fast 800. В ее рамках женщине нужно было временно сократить потребление килокалорий до 900 в день и разнообразить рацион.

Сев на новую диету, Марш поняла, что все это время питалась "неправильными" продуктами. "Я думала, что здорова, так как в основном питалась фруктами и овощами, но при этом выбирала фрукты с высоким содержанием сахара и овощи с высоким содержанием углеводов", - объяснила она. Все это вредило организму женщины, поэтому она отказалась от привычной еды и сбросила вес до 75 килограммов.

Со временем Марш полюбила готовить, опробовала множество новых рецептов и научилась покупать в продуктовом магазине только то, что нужно. В рационе женщины появились натуральные йогурты, полезные кексы, сытные салаты, а также лосось, курица и говядина.

По словам женщины, в итоге она стала чувствовать себя гораздо лучше, а результаты ее анализов пришли в норму. Она наконец начала нормально спать и чувствовать себя большую часть дня бодрой. Сейчас Марш 57 лет. Она продолжает вести здоровый образ жизни - пьет много воды, часто ходит пешком и занимается йогой.