Странный случай изменения цвета кожи человека озадачил ученых

Медики из Гонконга столкнулись с уникальным случаем: 84-летний мужчина, обратившийся с проблемами мочеиспускания, удивил врачей необычным серебристо-серым оттенком кожи, глаз и ногтей. Ученые установили, что причина в редком состоянии - аргирии, вызванной накоплением серебра в тканях организма. Однако источник попадания металла в организм мужчины до сих пор остается загадкой. Работа опубликована в журнале The New England Journal of Medicine (NEJM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аргирия - редкое состояние, вызванное накоплением серебра в организме. Оно может приводить к окрашиванию кожи в серо-голубой оттенок. Исторически аргирия наблюдалась у работников, тесно связанных с серебром, например, у ювелиров и шахтеров. Иногда ее причиной становится употребление препаратов с серебром, которые рекламируются как средства для укрепления здоровья, несмотря на отсутствие научных доказательств их эффективности.

Несмотря на необычный внешний вид, аргирия редко представляет серьезную угрозу для здоровья. Однако серебро может снижать эффективность некоторых антибиотиков и лекарств. Увы, избавиться от серого оттенка кожи невозможно, так как не существует методов для выведения накопленного серебра из организма.

В Гонконге 84-летний пациент обратился в больницу с жалобами на проблемы с мочеиспусканием. Однако врачи были шокированы другим: кожа, глаза и ногти мужчины приобрели необычный серовато-серебристый оттенок. Как выяснилось, этот цвет появился около пяти лет назад, а анализ крови выявил причину - высокое содержание серебра, превышающее норму в 40 раз. Металл накапливался в тканях тела, образуя мельчайшие гранулы в мембранах потовых желез, кровеносных сосудов и волокон кожи.

Пациент не принимал препаратов с серебром и не сталкивался с металлом в своей работе - он был официантом. Кроме того, его соседи не испытывали подобных изменений, что исключает бытовое воздействие. Единственным его медикаментом был финастерид, препарат для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, не содержащий серебра.

Этот случай остается загадкой для врачей, но они продолжат наблюдать за состоянием пациента.