Мужчина стал человеком-компасом и лишился возможности обниматься с людьми

Мужчина из Лондона по имени Скотт Коэн стал киборгом и чуть не разрушил свой брак. О трудностях своей повседневной жизни он рассказал The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2016 году в грудь Коэну вставили два титановых стержня и прикрепили к ним устройство North Sense. Оно помогало определять стороны света - вибрировало, если мужчина стоял лицом в сторону севера. Так он фактически стал человеком-компасом.

По словам Коэна, хотя с North Sense он и научился чувствовать мир по-другому, из-за гаджета ему пришлось столкнуться с множеством проблем. То место на груди мужчины, куда было прикреплено устройство, постоянно болело, а иногда кровоточило. Ему было больно надевать одежду, он лишился возможности обниматься с людьми, из-за чего мучился от разочарования и гнева. Кроме того, устройство привлекало к нему слишком много нежелательного внимания.

За всем этим наблюдала жена Коэна - Сюзанна Каппелларо. Ей казалось, что North Sense отдаляет их друг от друга. Чтобы понять своего мужа-киборга, она тоже решилась на операцию и вживила в палец магнит. Благодаря ему Каппелларо могла чувствовать другие магниты в различных гаджетах и притягивать к себе скрепки. Несмотря на намерения женщины, Коэн не оценил ее поступка, назвав его "детским". Вскоре Каппелларо вытащила магнит из пальца, опасаясь негативных последствий.

Позже и Коэну пришлось удалить North Sense. Он думал незамедлительно вживить в грудь другое устройство, но оно могло просто взорваться в его теле, поэтому он на время отказался от этой идеи. По словам мужчины, после удаления North Sense он почувствовал, будто лишился одного из важных органов чувств. Как заявил Коэн, несмотря на все недостатки жизни киборга, он мечтает к ней вернуться.