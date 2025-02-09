В США женщина оказалась в больнице после того, как почистила лук, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обычный процесс приготовления супа обернулся серьезной проблемой для домохозяйки из США. Во время готовки она случайно поранила большой палец крошечным кусочком корня лука, что привело к серьезным последствиям.

Как рассказала пострадавшая, она взяла луковицу из ведра, и сухой корень откололся, вонзившись в палец. Поначалу она не придала этому значения, решив, что заноза выйдет сама. Однако на следующий день ситуация резко ухудшилась: появились отек, сильная боль и красные полосы, распространившиеся по руке.

Американка обратилась за помощью в службу неотложной медицинской помощи, где врачи диагностировали серьезную прогрессирующую инфекцию. Ей прописали антибиотики, а также рекомендовали срочно удалить занозу. Однако при дальнейшем осмотре выяснилось, что случай требует более сложного вмешательства.

"Мне пришлось сдать анализы крови, пройти курс внутривенных антибиотиков и удалить занозу в больнице", - поделилась женщина.

Она также отметила, что лук, доставивший столько неудобств, оказался гнилым внутри. Несмотря на пережитый стресс, домохозяйка с юмором добавила, что суп получился восхитительным.