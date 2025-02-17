Женщина случайно нашла лотерейный билет и разбогатела

Жительница штата Арканзас, США, случайно нашла лотерейный билет, потерянный несколько месяцев назад, и разбогатела. Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина по имени Трейси купила билет еще в августе 2024 года и, не проверив его, куда-то убрала. Долгое время она вообще не вспоминала о нем, пока не заметила его в машине. Изучив билет, она поняла, что еще может забрать приз, если он окажется счастливым.

Женщина отдала находку мужу, и тот отвез ее в магазин для сканирования. Так выяснилось, что Трейси чуть не лишилась приза - 100 тысяч долларов. Она призналась, что потратит деньги, чтобы закрыть накопившиеся долги.