Американец забыл собственное имя из-за редкой болезни

48-летний американец Райан Альто забыл собственное имя из-за редкого заболевания головного мозга. Историю мужчины опубликовало издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина столкнулся с симптомами, похожими на симптомы гриппа, в октябре 2024 года. Затем он начал хуже ориентироваться в пространстве. Спустя неделю после появления симптомов жена убедила Альто обратиться к врачу - к тому моменту он перестал реагировать на свое имя и начал видеть галлюцинации. В течение следующих пяти дней у американца начались припадки, его сердце останавливалось, он перестал различать окружающих.

Еще через две недели Альто поставили диагноз: анти-NMDA-рецепторный энцефалит - редкое нейроиммунологическое заболевание. Оно заставляет организм вырабатывать антитела, атакующие рецепторы в головном мозге, вызывая отеки и ряд неврологических и психиатрических симптомов, включая нарушение речи и ходьбы. Врачи отмечают, что спровоцировать заболевание могут раковые опухоли и некоторые виды вирусов герпеса, хотя что именно стало триггером в случае Альто, неизвестно.

Мужчина впал в восьминедельную кому, и даже когда он вышел из нее, не мог ходить, стоять, поднимать руки, а его галлюцинации продолжались - он верил, что плюшевая собака настоящая. По словам женщины, случай ее мужа осложняется образованием тромбов по всему телу. Однако она считает, что он уже добился больших успехов в восстановлении.