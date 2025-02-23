Женщина жестоко проучила воровавшую обеды коллегу и довела ее до больницы

Пользовательница Reddit под ником Ok_Breadfruit_4935, которая ждет ребенка, рассказала на портале о том, как она жестоко проучила воровавшую ее обеды коллегу. По словам женщины, она довела обидчицу до больницы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор поста сообщила, что недавно кто-то на работе стал забирать ее обеды. Как уточнила женщина, поначалу ее еда пропадала не так часто и она списывала происходящее на чью-то ошибку, однако с течением времени обеды не прекратили пропадать.

Рассказчица отметила, что начала подписывать свой контейнер с едой и оставлять на нем записки пассивно-агрессивного характера, но это не помогло. Как указала автор публикации, иногда кто-то съедал ее обед полностью, а иногда лишь его часть. Она также добавила, что это происходило около двух раз в неделю.

"Я была в отчаянии, потому что, во-первых, из-за беременности я особенно голодна, а, во-вторых, я крайне ограничена в средствах и не могу позволить себе заменить свои обеды, а значит, мне приходится работать всю смену на пустой желудок, и это попросту взбесило меня", - призналась женщина.

Автор поста решила проучить коллегу и сделала обед-приманку, который обильно сдобрила кайенским перцем. "Конечно же, его украли, и примерно час спустя в офисе началась какая-то возня. Менеджеру стало плохо, она долго сидела в туалете, ее горло распухло, и ей даже пришлось идти к врачу. Оказалось, у нее была аллергическая реакция", - вспомнила рассказчица.

Когда менеджер вернулась в офис, она обвинила автора публикации в своем недомогании. Женщина в ответ заявила, что обидчице не стоило красть чужую еду. Она также объяснила всю ситуацию начальнику, однако в итоге он сделал ей устное предупреждение, но не стал никак наказывать воровавшего обеды менеджера. "Не понимаю, почему это я осталась виноватой, хотя я валяла дурака со своим собственным обедом, а воровке же сошли с рук ее поступки", - возмутилась рассказчица.

"Вы ошиблись только в том, что во всем признались. В следующей раз притворитесь, что вам просто захотелось острой еды", "Никогда в таких случаях не признавайтесь, косите под дурака", - посоветовали ей комментаторы. Многие также разделили недовольство женщины по поводу того, что ее коллегу не наказали за кражу еды.