20-летняя девушка выиграла в лотерею

Жительница США выиграла в лотерею огромную сумму, но быстро разочаровалась в дорогих покупках и людях.

Как передает Day.Az, свою историю она рассказала New York Post.

20-летняя Алисса Мосли из Нью-Йорка недавно выиграла сумму, которой, по ее словам, "хватит, чтобы не работать до конца жизни". Перед тем как сорвать джекпот, девушка занималась продажей модной одежды. Первым делом она отправилась в Париж и начала скупать винтажные дизайнерские вещи брендов Chanel и Dior. Однако очень скоро Мосли поняла, что покупка дорогой одежды и аксессуаров не приносит ей радости. "Чем больше я покупала, тем меньше было счастья", - пожаловалась американка.

Теперь Мосли ведет страницу в TikTok, где рассказывает о психологических аспектах реакции на свалившееся на нее богатство. В частности, она заявила, что большое количество денег вовсе не стало для нее "ключом к покою и счастью". Американка также сказала, что после выигрыша стала намного более проницательной и сразу замечает людей, которые заинтересованы только в ее состоянии.

"Мне повезло, что рядом есть друзья и родные, которые поддерживают меня", - сказала Мосли. При этом она призналась, что теперь испытывает опасения по поводу новых знакомств и больше времени проводит одна, так как боится, что окружающие "строят подлые планы" на ее деньги.