Как осьминог стал попутчиком акулы?

Если вы задаетесь вопросом, чем заняты новозеландские ученые, то они в 2023 году повстречали в океане акулу, на которой сидел осьминог, сняли ее на дрон и с тех пор изучают вопрос, как осьминог мог оказаться верхом на акуле.

Как передает Day.Az, об этом пишет NYT (The New York Times).

Между собой ученые прозвали эту парочку "sharktopus", что примерно означает "осьмикула".

Научная загадка состоит в том, как эти два животных оказались вместе. Осьминоги живут на дне, а акулы плавают по поверхности. Мы, говорят, изучаем вопрос: как они встретились.