Звезда "Эйфории" поделилась утонченным фото после отмены свадьбы

Звезда сериала "Эйфория" и актриса Сидни Суини показала фигуру в мини-платье после отмены свадьбы с женихом Джонатаном Давино.

Как передает Day.Az, она опубликовала фото в Instagram.

27-летняя Сидни Суини позировала в винтажном розовом мини-платье с декольте в стиле пин-ап от Christian Dior авторства Джона Гальяно и панаме. При этом актриса сняла обручальное кольцо. Знаменитость была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

На днях издание Daily Mail сообщило, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания, которая должна была состояться в мае, из-за "серьезных проблем" в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.

"Сейчас дела идут не очень хорошо, но они пока не собираются сдаваться. Они работают над своими отношениями, но пока отменили свадьбу... Многие из их проблем возникают из-за того, что Сидни чрезвычайно занята работой", - рассказал собеседник издания.

Сама голливудская актриса не комментировала информацию.