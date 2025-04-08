Женщина поверила «Киану Ривзу» из TikTok и едва не стала жертвой мошенников

Жительница Казахстана едва не стала жертвой мошенников, поверив их сообщениям в соцсети. Об этом сообщает МВД Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным правоохранительных органов, 62-летняя женщина из Костаная познакомилась в TikTok с неизвестным, который представился ей актером Киану Ривзом. Пострадавшая переписывалась с ним в течение полугода, но в какой-то момент "актер" рассказал о сложной жизненной ситуации и попросил отправить ему $400 (чуть более 34 тысяч рублей).

Женщина согласилась, но поняла, что не знает, как перевести средства, поэтому обратилась в банк. Там сотрудники обратили внимание на то, что счет принадлежал игровой компании. Эта деталь показалась им странной, поэтому они вызвали полицию.

"Сотрудники управления по противодействию киберпреступности прибыли на место и сумели вовремя отговорить женщину от перевода средств", - сообщается в публикации.

Выяснилось, что до этого женщина уже пыталась перевести средства аферистам.