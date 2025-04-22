Мужчина разбогател на $1 млн благодаря ошибке кассира

Мужчина из США стал миллионером благодаря ошибке кассира, пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал 45-летний житель Мичигана, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что зашел в магазин за лотерейным билетом. Однако продавец неправильно поняла его слова и продала ему билет на другой розыгрыш.

"Это была чистая случайность. Я просил у кассира другой билет, а когда она хотела его поменять, я сказал, что оставлю себе", - вспоминает американец.

На следующее утро после покупки жена мужчины проверила штрих-код билета и узнала, что он оказался выигрышным, принеся владельцу $1 млн.

"Я не мог дышать. Мне казалось, что это какая-то шутка", - поделился эмоциями победитель.

Мужчина добавил, что положил билет в банку и закопал ее во дворе, так как боялся, что с заветным квитком может что-то случиться или он потеряется. Он также сообщил, что призовые пойдут на погашение ипотеки, оплату счетов и накопление сбережений на пенсию.