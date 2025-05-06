Мужчина случайно нашел в саду урну с прахом и зубными протезами

В Нью-Йорке, США, мужчина случайно нашел на заднем дворе таинственные человеческие останки. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

33-летний мужчина работал в своем саду и неожиданно наткнулся на что-то твердое в земле. Он принялся копать и вытащил на поверхность урну. Внутри оказались прах и зубные протезы. Мужчина тут же сообщил о находке в полицию.

Прибывшие полицейские отправили урну на экспертизу. Специалисты подтвердили, что прах и протезы остались после кремации человека. Кому они принадлежат - пока неизвестно. Расследование продолжается.