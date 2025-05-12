В Англии супруги вернулась из отпуска и узнали, что вокруг их участка построили 129 домов

В Англии супруги вернулись из шестимесячного отпуска и узнали, что вокруг их дома построили 129 домов, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Супруги из Северного Девона были шокированы, когда после шестимесячного отсутствия вернулись в свой дом и обнаружили, что их участок теперь окружен строящимся жилым комплексом из 129 домов. Пара, владеющая недвижимостью с 1992 года, утверждает, что не была должным образом проинформирована о планах застройки.

По словам мужа и жены, новые двухэтажные дома лишили их приватности, перекрыли солнечный свет и превратили их некогда уютный дом в "наименее желанный".

"Мы не могли поверить своим глазам, когда увидели эти здания прямо у нашего забора. Теперь мы живем как в аквариуме, а наш сад больше не получает достаточно солнца", - жалуются пенсионеры.

Застройщик Tilia Homes, получивший разрешение от Совета Северного Девона в 2021 году, заявляет, что все работы ведутся в рамках утвержденного плана. Компания пообещала обсудить проблемы семьи лично и напомнила, что проект включает создание общественных пространств и инвестиции в местную инфраструктуру.

Совет Северного Девона подтвердил, что рассматривает жалобу супругов, но подчеркнул, что все вопросы влияния застройки были учтены при утверждении проекта.