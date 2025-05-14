Книга о рок-музыканте Нике Кейве вышла на русском языке

Крупнейшее событие в литературе о музыке 2022 года: бестселлер "Вера, надежда, резня" переведен на русский язык и выпущен издательством "КоЛибри".

Как передает Day.Az, "Известия" ознакомились с книгой, которая основана на 40 часах бесед австралийского рок-музыканта Ника Кейва с журналистом Шоном О'Хаганом.

В 2015 году трагически погиб сын Кейва Артур, во время пандемии музыкант потерял мать - и не смог с нею попрощаться. А когда книга "Вера, надежда, резня" готовилась к печати, покончил с собой другой сын Кейва, Джетро Лэзенби. Интервью О'Хагану, с которым Кейв знаком больше 30 лет, напоминает исповедь.

Главная тема композиций Кейва - духовность. Богоборчество переходит в молитву и возвращается к состоянию гнева и хаоса иногда в рамках одного трека, не говоря уже об альбомах.

"Откровенное неприятие божественного вредно для сочинительской деятельности. Атеизм мешает музыкальному творчеству. Это ставит тебя в невыгодное положение, потому что возможности твои ограниченны, к тому же отрицается сама священная суть музыки. По моему опыту, это просто зашоренность", - размышляет в книге Кейв.

Существенная часть текста книги - размышления музыканта на тему Ветхого Завета, своих отношений с христианством и другими религиями. А также обсуждение текстов песен, которые Кейв написал об этом в разные годы.