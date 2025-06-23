Жена Бибера показала редкое фото в период беременности

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер показала в Instagram редкое фото в период беременности на фоне слухов о разводе с певцом Джастином Бибером.

Как передает Day.Az, на снимке Хейли Бибер позировала в нежно-розовом облегающем макси-платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот. Модель также надела массивные золотые серьги и нюдовые лакированные туфли на каблуках. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Снимок был сделан 22 июня 2024 года.

11 июня Джастин Бибер заявил в Instagram об измене своей жены.

"Возможно, в другой жизни все сложилось бы так, как мы оба хотели. Я бы предпочел никогда ее не встречать. Несмотря на всю мою любовь к ней, теперь она принадлежит кому-то другому", - написал певец.

Однако спустя несколько минут удалил пост из соцсетей, но внимательные подписчики успели все заскринить. Хейли Бибер пока никак не реагировала на новости о возможной измене.

В 2018 году модель вышла замуж за Джастина Бибера. 9 мая прошлого года манекенщица объявила о своей беременности. В конце августа певец сообщил, что они с женой впервые стали родителями.