https://news.day.az/popularblog/1768044.html В сети появились фото 49-летней Риз Уизерспун без макияжа - ФОТО В сети появились фото американской актрисы и продюсера Риз Уизерспун без макияжа. Как передает Day.Az, соответствующий материал приводит Daily Mail. 49-летнюю знаменитость запечатлели на улице в Нью-Йорке, когда она выходила из здания. Звезда предстала перед камерами в белом свитшоте, заправленном в широкие джинсы голубого оттенка.
В сети появились фото 49-летней Риз Уизерспун без макияжа - ФОТО
В сети появились фото американской актрисы и продюсера Риз Уизерспун без макияжа.
Как передает Day.Az, соответствующий материал приводит Daily Mail.
49-летнюю знаменитость запечатлели на улице в Нью-Йорке, когда она выходила из здания. Звезда предстала перед камерами в белом свитшоте, заправленном в широкие джинсы голубого оттенка. Также она надела белые кеды и взяла с собой две сумки.
При этом артистка распустила гладко уложенные волосы и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.
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