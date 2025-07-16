В сети появились фото 49-летней Риз Уизерспун без макияжа

В сети появились фото американской актрисы и продюсера Риз Уизерспун без макияжа.

Как передает Day.Az, соответствующий материал приводит Daily Mail.

49-летнюю знаменитость запечатлели на улице в Нью-Йорке, когда она выходила из здания. Звезда предстала перед камерами в белом свитшоте, заправленном в широкие джинсы голубого оттенка. Также она надела белые кеды и взяла с собой две сумки.

При этом артистка распустила гладко уложенные волосы и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.