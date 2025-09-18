Мужчина остался парализованным после отпуска на Ибице
Британец Дэвид Хейс остался парализованным после несчастного случая на отдыхе на Ибице, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Мужчина отдыхал на испанском острове с женой Элли и детьми, когда во время погружения в море получил травму позвоночника и оказался парализованным. После этого Дэвид находился в искусственной коме, из которой недавно вышел. Врачи сообщили, что травма необратима, однако семья надеется на чудо благодаря специализированной реабилитации. Сейчас Дэвид стоит в очереди на перевод в Центр лечения позвоночника в Солсбери, где ему будет предоставлена высокоспециализированная терапия.
Несмотря на тяжелое состояние, Дэвид уже демонстрирует прогресс: он дышит самостоятельно без аппарата искусственной вентиляции легких, способен пережевывать и переваривать твердую пищу. Врачи и медсестры отмечают его стойкость и желание активно участвовать в реабилитации.
Ситуация осложняется тем, что жена Дэвида, Элли, одновременно проходит лечение от рака. Теперь ей предстоит заботиться о детях, навещать мужа в больнице и участвовать в организации его долгосрочного ухода и реабилитации.
