Зумеры стали самовыражаться через выбор молока для кофе

Зумеры начали самовыражаться через выбор молока для кофе.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал генеральный директор сети кофеен "Здрасте" Гнел Амирян.

"Выбор молока - ключевой маркер. Овсяное часто ассоциируют с экологичностью и заботой о здоровье. Кокосовое молоко показывает желание выделиться, подчеркнуть свою уникальность и быть в тренде. Коровье - более традиционный и комфортный выбор, не связанный с мейнстримом, а скорее с уютом и привычкой", - заявил эксперт.

Амирян рассказал, что среди бариста закрепилось ироничное выражение "moo coffee", которым зумеры шутливо называют кофе на коровьем молоке.

Эксперт отметил, что у представителей поколения Z появляются и другие новые символы самовыражения - цветные напитки, латте с лавандой, кофе со специями или цветочными нотками.

"Через такие детали молодые люди определяют принадлежность к своему сообществу. По стакану можно понять, кто ты: "в теме" или нет, ищешь новое или остаешься в рамках классики", - объяснил Амирян.

Эксперт рассказал, что молодая аудитория ищет в напитках не только замену десерту, но и визуальный эффект.

"Фото напитка в сторис - часть самопрезентации, как фильтр или фон в соцсетях", - отметил он.